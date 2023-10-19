نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل حفل أنغام في دبي تضامنًا مع الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أنغام، تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء مع تعرضوا له خلال حربهم مع المحتل الإسرائيلي، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.

تفاصيل حفلات أنغام

وانفردت أنغام مؤخرًا بحفلين متتالين حملا شعار كامل العدد ضمن مهرجان "ليلة العمر" الذي أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية وشارك فى إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي، وخصت إدارة المهرجان أنغام بحفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح، كما تستعد صوت مصر لإحياء حفلها بالدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية وذلك يوم 2 نوفمبر القادم.



آخر أعمال أنغام



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "سيبك انت" والاغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال، وأغنية "نسينا نعيش" هي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية "سيبك انت"



أنا قولت أقولك أخباري

مـــــــــع أنـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش

أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة

مسجونة في عالم أفكاري

مش عايشة لكن برده ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة

سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال

وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع

وفي ثانية تبيع وتقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب

و الدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي

إحساس الوحدة الإجباري

بقي هو الأيد اللي تطبطب

بقى ونسي وصاحبي وهو الحاجة اللي بقيالي

سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال

وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع

وفي ثانية تبيع وتقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

سيبك أنت