انت الان تتابع خبر بعد مرور الوقت لوفاة نجله الأصغر غرقاً.. قرار اعتزال الفنان حسن يوسف يشغل محبيه وهذا ما أوضحته ريم البارودي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد وفاة نجله الأصغر عبد الله غرقًا بالساحل الشمالي، أُشيغ في أوساط الجمهور بأن الفنان حسن يوسف قرر اعتزال الفن.

لكن زوجته الفنانة شمس البارودي خرجت لتوضح حقيقة اتخاذه قرار الاعتزال، وقالت: حسن بيقولي أنا دلوقتي مش قادر أرجع ومعنديش استعداد بسبب الوضع اللي إحنا فيه، ولكن هو ما أعلنش اعتزال والقرار ليه هو فقط اللي يحدده براحته، وممكن يرجع تاني لنشاطه الفني بعد فترة".

وعن أثر رحيل نجلها عليهما، قالت: "إحنا متقبلين وفاة عبد الله من الأول لأننا لا نعترض على أمر الله، وابني ربنا كرمه بالشهادة، وكرمه بسيرته الطيبة".

وأضافت: "إحنا مفيش حد كلمنا من مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشكر في سيرته الطيبة وبطلوا يكلموني من كتر ما أنا بعيط من كتر ما بيتكلموا حلو على عبد الله".

وتابعت: "إحنا حامدين وشاكرين وكنا بنزور عبد الله يوم الجمعة اللي فاتت، ومكناش قادرين نزوره من وقت الوفاة، وعملنا رخامة عليها اسمه ووضعناها على القبر، ووضعنا زهور وزرع أخضر والحمد لله على كل حال"."