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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "فين بلدك وجيشك".. محمد رمضان ينفعل في أول تعليق على أحداث غزة (فيديو)

عاجل| "فين بلدك وجيشك".. محمد رمضان ينفعل في أول تعليق على أحداث غزة، علق الفنان المغني محمد رمضان على الأحداث التي تدور في فلسطين وقطاع غزة، ليظهر أول تعليقاته على الأحداث الفلسطينية.

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وتتصدر القضية الفلسطينية المشهد السياسي خلال الفترة القليلة، عقب اشتعال النزاعات بين فلسطين وإسرائيل، وبالتحديد قطاع غزة، لذلك ينفجر عدد كبير من النجوم في الوسط الرياضي داعمين للقضية الفلسطينية.

عاجل| "فين بلدك وجيشك".. محمد رمضان ينفعل في أول تعليق على أحداث غزة (فيديو)

وتتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد أول تعليق من الفنان المصري الكبير محمد رمضان على الأحداث في قطاع غزة وفلسطين، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل| "فين بلدك وجيشك".. محمد رمضان ينفعل في أول تعليق على أحداث غزة (فيديو)

محمد رمضان يعلق على أحداث غزة للمرة الأولى

وخرج الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، معلق على الأحداث الفلسطينية وأحداث قطاع غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ظهر في الفيديو منفعل بشكل كبير.

وعلق رمضان خلال انفعاله قائلًا: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله".

وتابع: "كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

وازداد إنفعاله قائلًا: "وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب".

وأكمل منفعلًا: "وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب".

وأختتم محمد رمضان قائلًا: "إنجليزي إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل"

عاجل| "فين بلدك وجيشك".. محمد رمضان ينفعل في أول تعليق على أحداث غزة (فيديو)

محمد رمضان يواجه الانتقادات

وكان للفنان محمد رمضان نصيب من الهجوم الشديد من للجماهير العربية المصرية والعربية، مثلما طال محمد صلاح من نصيب الأسد، فقد خرج عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي منددين بخروج محمد رمضان منادي بمناصرة القضية الفلسطينية على أثر هجوم الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مستشفى الأهلي المعمداني لقطاع غزة

وشهد مساء الثلاثاء الماضي هجوم حاد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية، التي طالت مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة إحدى المستشفيات الكبري في القطاع، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والضحايا وصل عددهم فوق أكثر من 500 شهيد، ليبلغ الإجمالي من الشهداء الفلسطينيين فوق 3470 شهيد و12 ألف مصاب وجريح.