محمد رمضان عن أحداث فلسطين: "مين برة يدافع عنهم غير عربي زيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد رمضان علي دعم القضية الفسطينية ضد العدوان الإسرائيلي وماحدث ضد غزة من إنتهاكات ومزابح الأطفال والنساء والرجال من الإحتلال الصهيوني د، وذلك عبر صفحته الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصة قائلا خلاله: “ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله".

وتابع محمد رمضان حديثه قائلا: “وكم الرسائل اللي بتجيلي إن أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، عايزين صوتنا يوصل لمين بره!؟، صوتنا يوصل لبلادنا بلادنا عندها جيوش وأسلحة ونشتري أسلحة ودبابات وطيارات".

واضاف: “وصوتنا يوصل لمين بره احنا عايزين مين برة يدافع عننا، لما بنقول أحنا عايزين نكتب بالإنجليزي عشان بره يعرفوا”.

ومن ناحية أخرى، حسب مصادر صحفية أن محمد رمضان مرشح بقوة للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2024، وتحديدًا غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر إقامة فعاليات البطولة في يناير المقبل 2024 في دولة ساحل العاج