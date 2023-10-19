وائل جسار يقرر تأجيل حفله بالكويت تضامنا مع فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفله بالكويت التي كان من المقرر إقامتها شهر نوفمبر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وائل جسار

كتب وائل جسار: تم تأجيل حفلة الكويت أرينا تضامنًا مع أهلنا في غزة.. الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن ناحية أخري، يستعد وائل جسار لطرح أغنيته الجديد بعنوان "حد يحينى"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، والمحطات الإذاعية.

وفي نفس السياق، طرح "جسار" آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

أحمد فهمي يدعم

حرص عدد كبير من النجوم على التضامن حيث أبدى الفنان أحمد فهمي عن حزنه واستيائه الشديد لما تمر بها الدولة الفلسطينية حاليًا، خاصةً بعد القصف الجوي العنيف من قبل قوات الاحتلال والتي نتج على آثره قصف مستشفى المعمداني، حيث أعلن عن تبرعه بنسبة من أرباح أعماله الخاصة لصالح الهلال الأحمر المصري والمساعدات في غزة.



ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا مؤكدًا فيها بتبرع مطعمه Meat Moot، وكافيه 1980، بنسبة من الأرباح، معلقًا: "نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائداتنا لشهر أكتوبر للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع فلسطين وشعبها الأبرياء".

وكان قد نشر أحمد فهمي مساء أمس صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ: "ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين #غزة".

ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.