بعد تصدره التريند.. ملخص آخر 3 حلقات من مسلسل صوت وصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل صوت وصورة التريند، بعد مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم بعد زيادة تورطه في قضية التحرش بحنان مطاوع، حاولت نجلاء عدم تصديق رواية مطاوع ضد زوجها، ولكن كل الحقائق كانت تدفعها للتشكيك فيه، وفي مشهد المواجهة بينهم اعترف مراد مكرم بخيانته، ولكنها رفضت تصديق كلامه، وردت عليه بكلام مؤثر بعدما واجهها بالحقيقة، كما اعترفت نجلاء بدر لمحامية زوجها بأنها كانت تود أن تدعم موقف حنان مطاوع لولا أن زوجها هو الطرف المتهم في القضية، وفكرت في توصية السكرتيرة الخاصة به لمراقبته ونقل أخباره لها.

ملخص الحلقة 4 مسلسل صوت وصورة



بدأت أحداث الحلقة الرابعة بتفكير رضوي بالظهور في بث مباشر وكشف تفاصيل تعرضها للتحرش على يد الطبيب عصام، والذي حاول هو وزوجته نرمين، إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام من خلال تحريض لجان إلكترونية على رضوى وتكذيبها، وتفاعل مع رضوى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها الفيديو، ولكن حرص الدكتور عصام على تنفيذ خطته وشن حملات إلكترونية لقفل حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب عبد الغني زوج رضوى، عن استيائه الشديد ودخل معها في مشادة كلامية بسبب ظهورها في البث المباشر ورويها تفاصيل تعرضها للتحرش، مؤكدًا إنها كان يجب أن تمتنع عن أخذ أي ردت فعل تجاه ما تعرض له، بحرص الدكتور عصام على إبعاد تهمة التحرش عنه حيث ظهر في بث مباشر ردًا على حديث رضوى، وروى أكاذيب مساعدته لرضوى وزوجها ماديًا وطلبهم المزيد من المال وعند رفضه اختلقت رضوى أمر تعرضها للتحرش، كويسلة للضغط عليه لإكمال مساعدتهم، مؤكدًا إنه سيُطالب بتعويض 10 مليون جنيه.

الحلقة 3 من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، العديد من الأحداث القوية التي تصدرتها الفنانة نجلاء بدر، بعد اكتشافها تورط زوجها في قضية تحرش واعتداء، تحاول نجلاء بدر في الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، الوقوف بجانب زوجها، وأرشدته إلى محامية للدفاع عنه بعدما تقدمت حنان مطاوع ببلاغ ضده، في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر في زوجها الذي يقوم بدوره مراد مكرم، وهو طبيب تعمل لديه حنان مطاوع وقام بالاعتداء عليها في مكتبه لكنه ينكر فعلته، تواجه نجلاء بدر زوجها لمحاولة معرفة الحقيقة منه لكنها ينكر، وفي الوقت نفسه تتحدث مع ابنيها عن ضرورة دعم العائلة، وعدم تصديق الشائعات التي تدور حول والدهما.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.



قصة مسلسل صوت وصورة



ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة



ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.



