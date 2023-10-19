تامر حسني عن شهداء غزة: ربنا رحيم بيهم

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان تامر حسني منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ووجه رسالة لمتابعيه بسبب المشاهد التي يشهدها الوطن العربي خلال الساعات الماضية بسبب القصف والدمار الشامل الذي تعرض له أهل غزة خلال الأيام الماضية على يد الاحتلال الإسرائيلي؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بينهم مجموعة كبيرة من الأطفال الأبرياء.

وكتب تامر حسني: من قوة تمسكي وعزيمتي وقناعتي برحمة الله قضيت فترة في دراسة فكرة معينة أعتقد أنها تشغل الكثير من الناس هذه المرة بسبب الحالة النفسية المرعبة التي نعيشها جميعا وكنت أقول إنه من المعقول بالنسبة لأولئك الذين يقتلون ظلمًا، هل يشعرون ويرون طوال الوقت فظاعة الموقف ويعانون بطريقة لا تطاق تكون واضحة لأشخاص آخرين كانوا حاضرين في الموقف أو شاهدوا الموقف على التليفزيون أو الهاتف المحمول، لقد درست هذا الموقف بناءً على مجهودي الشخصي وتوصلت إلى آية مهمة جدًا في القرآن الكريم.

وأضاف تامر حسني: قال تعالى “فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد”، يعني اللحظة اللي أراد فيها ربنا أن يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانية الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدا ليتعظ أو لأي سبب آخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فبيشوف حاجات تانية ومهما تشوفوا جثث محروقة أو مقتولة، تأكدوا إن ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي انتو شوفتوه.

واستكمل: سورة الواقعة تؤكد ذلك في الآية الكريمة، "فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ"، صدق الله العظيم، يعني لو حصل الروح أو خروج الروح ورأيت يعني أنت مثلا إنسان مظلوم وخان وكانت النار تقبض عليه وكان يصرخ ورأيته يتعذب أمام عينيك، ربنا هنا بيقول إن ربنا في اللحظة دي هيكون أقرب منه منك بس مش هتشوفه، معناها إن روحه ستكون بين يدي ربنا بكل الحب والرحمة، والمشهد الصعب الذي أنتم ترونه ليس الشخص يشعر بيه على الإطلاق.

وتابع: اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتو قدام عينيكم مشاهد صعبة وعلى النقيض لما بيموت الظالم بيشوف ما لا يسره وما يفزعه في طريقة أخذ روحه وبعد دراستي الشخصية الفكرة دي تأكدت من بعض رجال الدين الكبار التي تجمعني بهم صداقة ومحبة أكدولي صحة ما بحثت عنه، جزاهم الله كل الخير سبحان الله القرآن مسابش لحظة متكلمش فيها وشرحها بدقة والله يا جماعة أنا واثق إن كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للأسف في منها مهجور، الكتاب ده عظيم ومعجزة عايشة معانا وللأسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها، بوست من اجتهادي الشخصي يا ريت أكون وصلت شيء من الطمأنينة والأكثر مني علم يا ريت يفيدنا بأكثر ويا ريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمن عن رحمة ربنا لعباده.

واختتم تامر حسني حديثه قائلا: لا تشك في رحمة ربنا مهما رأيت المشاهد الصعبة أمام عينيك، بل على العكس، فإن الظالم إذا مات رأى ما لا يرضيه وما يخيفه في الطريقة التي قبضت بها روحه، وبعد دراستي الشخصية تأكدت هذه الفكرة من بعض كبار رجال الدين الذين تربطني بهم صداقة، وأرجو التأكد من صحة ما بحثت عنه، فجزاهم الله كل الخير، والله يا شباب أنا على ثقة أن كل واحد منا لديه مصاحف كثيرة ولكن للأسف بعضها مهجور، هذا الكتاب عظيم ومعجزة تعيش معنا، ولسوء الحظ بالنسبة للبعض منا لا يشعر بقيمتها، هذه المنشور من مجهودي الشخصي، أرجو أن أكون قد وصلت على بعض الطمأنينة، وأن أكون أكثر وأتمنى أن يفيدنا الأكثر منا علما، وأتمنى أن نسعى جميعا لنشر كل ما يطمئننا عن رحمة ربنا بعباده.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ينتمي الفيلم لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.