هاني رمزي يتضامن مع القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان هاني رمزي عدة صور تعرب عن معاناة الشعب الفلسطيني على مر السنوات وتفاقم أزمتهم من قتل وألم، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، علق: نفس الجريمة من زمان وفى نفس المكان.

هانى رمزى: تصريحات الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية رسالة للعالم

ومن ناحية أخرى، دعم النجم هانى رمزى تصريحات الرئيس السيسى التي جاءت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: قرارات الرئيس جاءت حكيمة ومدروسة وتهدف إلى حماية الوطن، لافتًا أن هذه القرارات التي رفض فيها تهجير وتصفية القضية الفلسطينية رسالة قوية للعالم.. ادخال المساعدات المصرية الموجودة في معبر رفح حق انساني ولا بد من تنفيذه، فكلنا يد واحدة، مؤكدًا على إدانته للمجازر التي يقوم بها المحتل الاسرائيلى وخاصة التي حدثت أمس الثلاثاء على الأطفال والنساء العزل وضرب مستشفى المعمدانى بغزة، لافتا أن هذا خارق للإنسانية وعمل إجرامى مكتمل الأركان".

هاني رمزي يدعم الشعب الفلسطيني

وسبق، أعلن الفنان هاني رمزي، عن دعمه للشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء والجرحى، ونشر علم فلسطين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقا: «يارب احفظ أخواتنا وأهلينا من كل شر فلسطين، فلسطين، طوفان الأقصى غزة، فلسطين».



آخر أعمال هاني رمزي

ويذكر ان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وظهر خلاله هاني كضيف شرف في عدد من الحلقات، وشارك في بطولة العمل كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وجيهان خليل، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.