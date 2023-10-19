أحمد فهمي يتبرع بإيرادات مطاعمه لصالح ضحايا فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد فهمي منشورًا يعلن فيه عن تبرعه بنسبة من أرباح مطاعمه الخاصة لصالح فلسطين إثر تفاقم أزمتهم الحالية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، علق: نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائدنا لشهر أكتوبر لصالح الهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع فلسطين وشعبها الأبرياء.

أحمد فهمي: "لحد أمتى العالم واقف يتفرج"

هاجم الفنان أحمد فهمي جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 1300 شهيد، وأظهر فهمي تحمسه ودعمه للقضية الفلسطينية والتعاطف الشديد مع شهداء غزة، والذي أزهق الاحتلال أرواح العديد من الأبرياء، ونشر فهمي صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ: "ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين #غزة".

أحمد فهمي يدعم القضية الفلسطينية

وسبق، نشر أيضًا الفنان أحمد فهمي خلال الأيام الماضية على حسابه الرسمي بموقع انستجرام،صورة لفلسطين ليدعم فيها القضية الفلسطينية وكان يكتب على الصورة: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بأي مسميات أخري سوى فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية وشعبها حيث شارك فيديو له من أمام الحرم الشريف، بملابس العُمرة وهو يدعي لهم جميعًا لنصرهم، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية

ومن ناحية أخرى، قد دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية، نشر الاتحاد بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية، شارع البحر الأعظم، الجيزة.