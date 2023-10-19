عفروتو يهاجم محمد صلاح بعد فيديو دعمه لفلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم عفروتو دعم الفنان محمد صلاح وتعليقه على أحداث فلسطين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب عفروتو:'انت بتضحك على الناس ولا بتضحك على نفسك كلامك كله عايم كلام واحد محايد، الموقف المحايد ما هو إلا نصر للظالم مش للمظلوم كان الله في عون فلسطين".

محمد صلاح ودعمه

لم يصمت محمد صلاح كثيرًا حول دعمه للقضية الفلسطينية، وخرج في بيان رسمي أذاعه من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه بتصريحات مثيرة وقوية ولكنها في نفس الوقت دبلوماسية.

تضامن محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وبدأ عملية الهجوم بحرفية في الحديث: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".



ثم قال جملة عائمة: "جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وعاد للهجوم على الاحتلال الإسرائيلي دائمًا غزة: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وتابع: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء".

لينهي النجم العربي الأبرز في عالم كرة القدم، بيانه بجملة تظهر مهارته هو وفريق عمله في الكرة والإعلام: "الإنسانية يجب أن تسود".

تصدر محمد صلاح، محركات البحث، بعدما قام بنشر فيديو له يعلن دعمه لفلسطين، وانتشرت أقوال حول حقيقة إيقافه بعد تصريحاته بشأن فلسطين.

فاجئ محمد صلاح ، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بعدما قام بنشر مقطع فيديو، كشف خلال دعمه لفلسطين ورفضه كافة الأحداث التي تقع في غزة، وذلك بعد غياب 13 يوم عن التعليق على هذه الأحداث، وسط هجوم كبير لحق بمحمد صلاح.

وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".