طارق عبد العزيز للفجر الفني: "الدراما في هذه الفترة تحتاج إلى كثرة الأعمال الدرامية الإجتماعية والإنسانية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كثرت في هذه الفترة الأعمال الدرامية الإجتماعية والمشاكل الأسرية والقصيرة والطويلة، وفي جوالة للفجر الفني للفنانين وفنانات، حاور دوت الخليج الفني الفنان طارق عبد العزيز، ليبدي برأيه عن الأعمال الأسرية والإجتماعية خاصةً أنه كان من أبرز المشاركين في هذه الاعمال.

الفنان طارق عبد العزيز ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

في هذه الفترة ازدادت الأعمال القصيرة والأعمال الدرامية الإجتماعية، وكنت من المشاركين في هذه الأعمال الإجتماعية، هل تري إن الدراما تستهدف في هذه الفترة الأعمال القصيرة الدرامية الإجتماعية، ويجب الإكثار منها ؟

ليس من الشرط أن تكون قصيرة فقط، فكنت مُشارك في مسلسل “ أعمل إيه” وكان إجتماعي طويل، وبالتأكيد يجب الإكثار من هذه الأعمال التي تتداول الأعمال الإجتماعية والأسرية وما يخص المجتمع في هذا الوقت الحالي، فيجب البيوت المصرية أن تري هذه المشاكل وتشعر بها، والدراما أو الممثل لا نوصل حلول بل نطرح الفكرة فقط والمشكلة والحلول تظهر من المشاهدة.

ما الأعمال المحببة لقلبك وتفضل المُشاركة في الأعمال المسرحية أم التليفزيونية؟

الأعمال المحببة لقلبي هي الأعمال المسرحية، وأتمني أن أقدم مسرح فهذه الفترة أو الفترة المقبلة وعندما يأتي إلي مسرح أكون متعاقد على عمل درامي وأنا لا أحب أن أجمع بين عملين في آن واحد.

على ذكر المسرح هل المسرح يأخذ حقه في هذه الفترة؟

لا لم يأخذ حقه ولكن في الفترة الأخيرة وخاصةً أني كنت عضو من أعضاء اللجنة العليا في مهرجان القومي للمسرح رأيت عدة عروض مختلفة وجميلة، حتي من كثرة الجمال كنا لا نستطيع أن نقرر أن نعطي الجائزة لمن، وفي الحقيقة أسعدت كثيرًا بالعروض المسرحية التي كانت مُشاركة وأحب توجيه الشكر للفنان محمد رياض على هذه الدورة فهو أكثر شخص قام بمجهود فوق الرائع بينا، ولا كان ينام.

هل الدراما لها دور إيجابي و رسالة من وجهة نظرك وخاصةً في هذا الوقت الحالي ؟

بالتأكيد، فالأعمال الفنية تساعد على مشاورة على المواضيع العامة.

ما الأعمال القادمة ؟

يعرض عليا في الوقت الحالي مسلسل، ولكني مازالت اقرأه ولم أقوم بتوقيع العقد.