نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم حجاج عبد العظيم وروچينا وأشرف زكي.. نجوم الفن يرفعون هاشتاج مليونية التفويض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم تمر هذه الأحداث بسهولة على جميع العالم بما تشهده من مجازر وانعدام الإنسانية الذي يستخدمها الكيان الصهيوني ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظرًا للاوضاع الذي نشهدها داعم عدد كبير من الفنانين بالوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عدم تهجير أهالي غزة إلى مصر، حتى لا تتحول إلى معركة مائية.



واجتاح هاشتاج مليونية التفويض الذي أطلقه عدد كبير من نجوم الوسط الفني مطالبين الأمن والسلام وعدم تهجير الفلسطينين إلى سيناء، واستمرار القضية الفلسطينية.



يبرز دوت الخليج الفني تقرير عن النجوم الذين أطلقوا مليونية التفويض



حجاج عبد العظيم يرفع هاشتاج مليونية التفويض

شارك الفنان حجاج عبد العظيم جمهوره بمنشور عبر الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتضمن المنشور فيما يلي:أفوض أنا حجاج عبد العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي

وأضاف:"حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة السلام استمرت عقودًا".



وتابع:"حماية سيناء من مخطط وتحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية، حماية الفلسطينين وبقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب، حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والاردن، المصريين معاك يا ريس مليونية التفويض ".

روجينا تدعم الرئيس السيسي وتطالب بهذا الأمر



وعلى صعيد آخر، داعمت الفنانة روجينا الرئيس السيسي حيث شاركت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "،



وتضمن المنشور فيما يلي:أفوض أنا روجينا أمين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي

وأضافت:"حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة السلام استمرت عقودًا".



وتابعت:"حماية سيناء من مخطط وتحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية".

وأشارت:" حماية الفلسطينين وبقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

وواصلت:" حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والاردن".

واختتمت:"المصريين معاك يا ريس مليونية التفويض ".

على غرار حجاج عبد العظيم وروجينا أشرف زكي يرفع هاشتاج مليونية التفويض



شارك الدكتور أشرف زكي جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتضمن المنشور فيما يلي:أفوض أنا حجاج عبد العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي

وأضاف:"حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة السلام استمرت عقودًا".



وتابع:"حماية سيناء من مخطط وتحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية".

وأشار:" حماية الفلسطينين وبقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

وواصل:" حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والاردن".

واختم:"المصريين معاك يا ريس مليونية التفويض ".

دينا تدعم الرئيس السيسي



طالبت الراقصة والفنانة دينا الرئيس السيسي بالأمن والأمان حيث شاركت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "،



وتضمن المنشور فيما يلي:أفوض أنا دينا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي

وأضافت:"حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة السلام استمرت عقودًا".



وتابعت:"حماية سيناء من مخطط وتحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية".

وأشارت:" حماية الفلسطينين وبقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

وواصلت:" حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والاردن".

واختتمت:"المصريين معاك يا ريس مليونية التفويض ".

وذلك داعمت الفنانة بسمة بنفس الطريقة.