نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان عن أحداث فلسطين: لا تجعلونا نكفر بالقانون الدولي والقانون الإنساني وبالحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شريهان علي دعم القضية الفسطينية بعد الانتهاكات التي تعرضها أهالي غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عير صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت شريهان علي صفحتها الشخصية: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ‏.. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى المعمداني بغزة".

وتابعت حديثها قائلة: "الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجبروت بشري ومادي عتاد وأعداد وجنود وحلفاء، عدوان طاغي لديه كل شيء القوة والمال والقرار والكلمة، عدوان ظالم من قبل كيان صهيونى دامي".

وأضافت شريهان: "منتهى الظلم لكل بني الإنسان والإنسانية.. يزدادوا قسوةً على قسوتهم، وعنادًا على عنادهم، واستكبارًا على استكبارهم، وإعراضًا عن الحق على إعراضهم، وسيستمرون إلى الأبد في استضعاف الشعب الفلسطيني وعامة الناس المدنيين، والإبقاء على استعبادهم وإذلالهم واحتلال أرضهم بغير حق، واستهدافهم وقصدهم بالسوء والشر، ولن يأتي منهم إلا المزيد من الطغيان، حرّموا الحياة واغتصبوا الحق من مستضعفين مدنيين أطفال ونساء وشيوخ مدنيين، مصرين على الجحود والعناد والإنكار، وماضين على ما هم عليه من الاحتلال والاغتصاب والإفساد في الأرض، ولن يكفوا أبدا عن أذى صاحب الحق والأرض والوطن".

واختتمت قائلة: "لا تجعلونا نكفر بالقانون الدولي والقانون الإنساني وبالحياة".