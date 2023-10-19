فن ومشاهير

نهال عنبر لأهالي غزة: "دي أرضكم أوعوا تفرطوا في شبر فيها"

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القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نهال عنبر إن هناك وقفة كبيرة من  نقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، لما يحدث من جرائم تنتهك الأطفال والكبار والصغار.

 

 

وتابعت الفنانة نهال عنبر في مداخلة هاتفية لها ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: "أنا شايفة إبادة شعب.. ما تحارب جيش أنت بتحارب الأهل ليه، صواريخ هنا وصواريخ هناك وأطفال ومستشفيات.. في خطة معمولة ومدروسة من الحكومة الإسرائيلية، وانتهاكا لحقوق الإنسان والأطفال، لافتة إلى أن هدفهم فتح مصر للمعابر، وتهجير الفلسطينيين من غزة.

 

نهال عنبر توجه رسالة لاهل فلسطين 

ووجهت نهال عنبر رسالة إلى أهالي فلسطين:"لا يجب أن يترك الفلسطينيين أرضهم.. اصمدوا هذه أرضكم لا تفرطوا في شبر من أرضكم كما هناك اتفاقيات يجب احترامها".

 

واختتمت نهال عنبر أن جميع الفنانين يتضامنون مع أهل فلسطين، معلقة: "مسخرين السوشيال للدفاع والتضامن مع أهلنا في فلسطين".


 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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