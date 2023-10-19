نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عزاء الناقدة سهام عبد السلام في مسجد عمر مكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقام عزاء الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام اليوم الخميس الموافق 19 اكتوبر، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وذلك بعد أن شيع جثمانها يوم الثلاثاء الماضي من مسجد السيدة نفسية.

وفاة سهام عبد السلام

ورحلت سهام عبد السلام عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

من هي سهام عيد السلام

سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

أحداث مسرحية بدر البدور

فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى، وتدور أحداثه حول فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.

مسرحية بدر البدور

"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى