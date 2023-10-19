سماح أنور تثير غضبًا لهذا السبب



القاهرة - محمد ابراهيم -

أبدت الفنانة سماح أنور الدهشة والتحير بما تراه الان في غزة وتسألت جمهورها أين صوت الحكومة الفلسطينية، حيث شاركت "سماح " جمهورها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قالت فيه:" السؤال اللي ما بيحدش بيسأله رغم بداهته الشديدة منذ بداية المجازر القائمة ضد العزل والأطفال".



وقالت:" ليه مسمعناش أي صوت للحكومة في فلسطين وغزة؟؟؟ هيا مش ليها حكام برضه أين هم؟ وماذا فعلوا؟؟؟

وأضافت:" أفيدونا يمكن انا تلفزيوني بايظ!!! ومن غير انفعال بس".

سماح أنور تتألق في مسلسل بطن الحوت



وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة سماح أنور عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "بطن الحوت"



ويشارك في العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمد فراج، عبد العزيز مخيون، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح



آخر أعمال سماح أنور



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سماح أنور مسلسل الصندوق وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم علي قاسم، أحمد داش، هدى المفتي، ريهام عبد الغفور، كريم سرور، حمزة العيلي، تارا عماد، أحمد خالد صالح، ناهد رشدي، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، وتصدر المسلسل ترند فور عرضه على الشاشة



أبطال عمل الليلة واللي فيها



و مسلسل الليلة واللي فيها بطولة الفنانة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، وآخرين، ومن إخراج هاني خليفة، وحقق المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه عبر منصة شاهد.



