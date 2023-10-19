نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي عن قصف غزة: احنا محتاجين معجزة.. وكل الصلوات لأهل فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هالة صدقي علي دعم القضية الفسطينية ضد العدوان الإسرائيلي وماحدث ضد غزة من إنتهاكات ومزابح الأطفال والنساء والرجال من الإحتلال الصهيوني، وذلك عبر صفحته الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت هالة صدقي علي صفحتها الشخصية: "ومهما مرت السنين هيفضلوا هما هما.. ربنا كبير ومحتاجين معجزة وده مش كبير على ربنا، كل الصلوات لأهل فلسطين".

فنانين يدعمون القضية الفلسطينية

حرص عدد كبير من النجوم على التضامن حيث أبدى الفنان أحمد فهمي عن حزنه واستيائه الشديد لما تمر بها الدولة الفلسطينية حاليًا، خاصةً بعد القصف الجوي العنيف من قبل قوات الاحتلال والتي نتج على آثره قصف مستشفى المعمداني، حيث أعلن عن تبرعه بنسبة من أرباح أعماله الخاصة لصالح الهلال الأحمر المصري والمساعدات في غزة

ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا مؤكدًا فيها بتبرع مطعمه Meat Moot، وكافيه 1980، بنسبة من الأرباح، معلقًا: "نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائداتنا لشهر أكتوبر للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع فلسطين وشعبها الأبرياء".

وكان قد نشر أحمد فهمي مساء أمس صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ: “ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين”.

وقفة دعم لفلسطين

ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.