نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس عز الدين تتعرض لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرضت الفنانة إيناس عز الدين لوعكة صحية، نظرًا لما تشهده الساحة من أبشع الجرائم على وجه الأرض وما يفعله الكيان الصهيوني المتحرش على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شاركت "إيناس" صورة طفل رضيع شهيد مستشفى المعمداني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا

قالت فيه:" امبارح من شدة وصعوبة الموقف تعبت جامد جدآ والقولون كان هينفجر، وفضلت اتلوى لحد الصبح، واحمد اداني علاجي وماجبش نتيجة وسخسخت حرفيًا، حلمت اني كنت حامل وولدت بنوته جميلة بيبي وبرضعها، وكنت خايفة عليها من حاجة تحصل وعايزة أخبيها وأحميها فحولتها لقطة وحطيتها وسط القطط بتاعتي".



وأضافت:" صحيت بعد العصر، وقبل ما امسك الموبايل حكيت الحلم بتفاصيله لأحمد، وحسيت بشوق للبنت اللى حلمت بها شوية مسكت الموبايل وبقلب فيه ونزلت كام بوست بخصوص القضية الفلسطينية، وشوية وانا بقلب لاقيت الصورة دي ".



وتابعت:" ولقيتني بصرخ وببكي لحرقه قلب أم، وبفرج الصورة لأحمد وانا منهارة وبقوله هي دي البنت اللى حلمت بيها بكل تفاصيلها بتغميضة عينها بشعرها بملامحها اللي اتحفرت في قلبي مش عارفة اي معني اللي حصل ده بس حاسه اني قلبي هيخرج بره جسمي أنا حاسة الحياة وقفت".

تعرف على موعد عرض برنامج إيناس عز الدين

ومن جانبه، تقدم الفنانة إيناس عز الدين برنامج “أسرار وحكايات” يوم الخميس من كل اسبوع الساعة الثانية ظهرًا على الهواء مباشرة على قناة الشمس.

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آخر أعمال إيناس عز الدين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين مسلسل ديفيليه بطولة عدد من كبار النجوم أبرزهم وفاء عامر، إيناس عز الدين، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، محمد نبيل، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.







