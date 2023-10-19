عرض «السد» يقدم جوابات حراجي القط ويامنه وأحمد سماعين بمهرجان «مستقبل مسرح»

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح مركز شباب الزاوية الحمراء، تقديم العرض المسرحي «السد»، لفرقة كواليس من المنيا، وذلك ضمن عروض مهرجان «مستقبل مسرح» في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري.

صناع العرض المسرحي السد

وقال المخرج أحمد رمضان: عرض «السد» «دراما مؤلفة عن جوابات حراجي القط ويامنه وأحمد سماعين» للشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي».

عرض «السد» من تمثيل: هادي هارون، ناهد أشرف، عبد الباقي جمال، محمد ماندو، محمد شعراوي، مريم يسري، أحمد الطيب، محمد الكردي، هبه موسى، جورجينا إيهاب، محمد أبو بكر، داليدا أشرف، عادل موسي، ابراهيم سيد، عمرو عشري، من تأليف إسراء محجوب، وإخراج أحمد رمضان.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «مستقبل مسرح»

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «مستقبل مسرح»، بالزاوية الحمراء، انطلقت مساء يوم الجمعة الماضي 13 أكتوبر، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء.

وتقدم الدورة الثالثة بمشاركة 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، والتي تقدمها العديد من الفرق الهواة والمسرحية من شتى أنحاء مصر في محاولة جادة لتخليق متنفس لهذه الفرق الواعدة، وكذلك توفير العروض المسرحية المتنوعة لجمهور منطقة الزاوية الحمراء بشكل خاص والقاهرة بشكل عام.

لجنة التحكيم

وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج المسرحي حمدي حسين، والناقد د. محمد زعيمة، والممثل أحمد إبراهيم، مقرر لجنة التحكيم.

ويهدي المهرجان، دورته الثالثة إلى الأساتذة عمرو وطني، إيهاب العمدة، أمين مسعود، وذلك لجهدهم الكبير، ودعمهم، في تنظيم فعاليات الدورة الثالثة.

نبذة عن مهرجان مستقبل المسرح



مهرجان «مستقبل المسرح» بمركز شباب الزاوية الحمراء، يهدف إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحيّ الهواة، ويكرم المهرجان، في دوراته العديد من رموز الفن في مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، والفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية.

اللجنة العليا لمهرجان مستقبل المسرح

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان برئاسة المخرج وليد شحاتة مدير ومؤسس المهرجان والفنان أحمد إبراهيم أمين عام المهرجان، ومنسق عام المهرجان الفنان حامد الزناتي، والفنان سمير الشريف المشرف الفني للمركز، تحت إشراف المستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، والصحفية والناقدة همت مصطفى المنسق الإعلامي للمهرجان.