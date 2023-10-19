نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسس السينما المصرية وكانت أولى أعماله "سلامة في خير" وقتل بيد مجهول.. أبرز محطات المخرج نيازي مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة المخرج نيازي مصطفى الذي توفى يوم 19 أكتوبر عام 1986، وهو قدم العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاح كبير في تاريخ السينما المصرية ويعتبر نيازي واحد من جيل الرواد الذين أسسوا السينما المصرية،ورحل إثر جريمة قتل في منزله وقيدت ضد مجهول.

نشأة ودراسة نيازى مصطفى

ولد المخرج نيازي مصطفى في مدينة أسيوط في يوم 11 نوفمبر عام 1911 لأب سوداني وأم تركية، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، ثم عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي.

أبرز أفلام نيازي مصطفى

وتولى نيازي مصطفى مهنة الإخراج حيث قدم أول فيلم له كمخرج عام 1937 وهو "سلامة في خير" بطولة نجيب الريحاني، كما قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التي شارك في كتابة بعضها، كما شارك في صنع المؤثرات البصرية لها، من أبرز أفلامه: “رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية اﻹخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز”.

أبرز جوائز نيازي مصطفى

نال نيازي مصطفى العديد من الجوائز، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

رصيد نيازي مصطفى في السينما

أخرج نيازي مصطفى 116 فيلمًا على مدار 50 عام، أولهم فيلم "سلامة في خير" عام 1937، وآخرهم “القُرداتي” عام 1987.

ويعتبر النجم فريد شوقي صاحب النصيب الأكبر في بطولة أفلام نيازي مصطفى برصيد يقارب الـ30 فيلمًا.