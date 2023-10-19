آل باتشينو يشارك في بطولة فيلم عن اغنتيال "كيندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - قصة أشهر عملية إغتيال في تاريخ الغرب، قصة إغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي، قريبًا ستتحول أخيرًا إلى عمل سينمائي، يسرد وقائع ما شهدته هذه الواقع التي تبقى محفورة في أذهان الملايين.

ويقول موقع ديد لاين، أن الفيلم، سيكون من بطولة النجم الكبير آل باتشينو، وسيكون من اخراج المخرج باري ليفنسون، ومن كتابة ديفيد مامت، على أن يطرح بعنوان Assassination.

المخرج باري ليفنسون

أفلام جديدة مقتبسة

وبعد سنوات قليلة من طرح العمل السينمائي الرسمي الذي يجسد قصة حياة إلفيس بريسلي، تستعد المخرجة صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، لطرح فيلم جديد من اخراجها سيكون عن قصة حياة زوجة الفيس بريسلي، برسيلا بريسلي.

الفيلم سيضم في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين، منهم جيكوم الوردي، والممثلة كيلي سبيني في الأدوار الرئيسية.

أستون باتلر

وكان قد تحدث النجم الشاب أستون باتلر عن الرحلة الصعبة التي خاضها في تصوير الفيلم الذي نقله لعالم الشهرة، وجسد خلاله شخصية المغني الأسطوري إلفيس بريسلي.

ووفق صحيفة ديلي، اجرى أستون باتلر، حوار مع مجلة Entertainment Tonight، نقلت الصحيفة البريطانية جانبا منه.

تضحيات كبيرة

وفي حواره مع المجلة، اعترف باتلر أنه قدم تحضيات كبيرة، لأجل تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور احداثه في اطار من السيرة الذاتية.

وقال باتلر، أنه يقدر دعم أسرته له، كونه كان مضطرا للسفر لمدة 3 سنوات بعيدًا عنهم في أستراليا، طوال فترة تصويره لمشاهد الفيلم الجديد، لتحقيق الإتقان المطلوب في السرد، وواقعية نقل المشاهد في الفترة الأولى من حياة إلفيس بريسلي، قبل أن ينتقل التصوير لمدينة لاس فيجاس، التي حصلت على شهرتها من الحفلات التي أحياها بها الفيس في السنوات الأخيرة من عمره.