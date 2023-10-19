نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 11 عامًا على عرضه.. مسلسل " فرقة ناجي عطا الله " يتصدر قائمة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة بمنصة watch it، وذلك بعد أن مرّ عليه أكثر من 11 عامًا على عرضه، خلال رمضان 2012 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، وهو بطولة الزعيم عادل إمام.

وجاء ذلك بعد الأحداث الأخيرة على أهالي غزة في فلسطين من اعتداءات وحشية على أهالي المنطقة من أطفال أبرياء ونساء ومدنيين، وذلك من قبل الكيان الصهيوني المجرد من الرحمة والإنسانية.

من هم نجوم مسلسل فرقة ناجي عطا الله؟

وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: عادل إمام، أنوشكا، أحمد السعدني، محمد إمام، نضال الشافعي، سناء يوسف، محمود البزاوي، عمرو رمزي، أحمد التهامي، ومن إخراج رامي إمام وتأليف يوسف معاطي وإنتاج أحمد رضوان.

فرقة ناجي عطا الله

موقع تصوير مسلسل فرقة ناجي عطا الله

يذكر أنه تم تصوير مسلسل “ فرقة ناجي عطا الله ” في أكثر من دولة عربية، منها سوريا ولبنان والعراق والصومال.

أحداث مسلسل فرقة ناجي عطا الله

أحداث مسلسل “ فرقة ناجي عطا الله ” تدور في إطار تشويقي، حول ملحق في السفارة المصرية بتل أبيب، يدعى ناجي عطا الله، الذي يجسد شخصيته الفنان عادل إمام، يتم تجميد أرصدته في بنك إسرائيلي من قبل الكيان الصهيوني، بعدما يتم الاستغناء عن خدماته، ومن ثم يعود إلى مصر ويكون فريق خاص لسرقة هذا البنك.