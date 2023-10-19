بدأ مع بديعة مصابني وذاع صيته في الغناء وانتهت حياته بأزمة قلبية.. أبرز محطات فريد الأطرش

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش الذي ولد يوم 19 أكتوبر عام 1910، الذي حقق نجاح كبير في التمثيل والغناء والألحان حتى فنى نفسه للفن حتى الممات.

نشأة فريد الأطرش

ولد الفنان فريد الأطرش الشهير في منطقة جبل العرب بسوريا عام 1910، وهو أحد زعماء جبل الدوز في سوريا، ووالدته هي الأميرة والمطربة علياء حسين المنذر.

انتقال فريد الأطرش من سوريا إلى القاهرة

بعد أن توفي والد فريد الأطرش عام 1925 اضطر فريد للسفر مرارًا وتكرارًا هو ووالدته وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان من سوريا إلى القاهرة هربًا من الفرنسيين الذين رغبوا في اعتقاله هو وعائلته لنضال والده ضدهم.

دراسة ومسؤلية فريد الأطرش

وكان فريد الأطرش لم يكمل دراسته بمدرسة الخرنفش الفرنسية، والتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ثم دخل معهد الموسيقى، وفي نفس الوقت بدأ في بيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل الإنفاق على نفسه ولأسرته.

بداية فريد الاطرش الفنية

التحق فريد الاطرش بفرقة بديعة مصابني كعازف عود وهناك لفت فريد الأنظار إليه، كما بدأ بعدها في الغناء، ولفت إليه الانظار بشدة وخاصة مدحت عاصم الذي قدمه بعد ذلك إلى الإذاعة، ولاقت أغنيته الشهيرة “يارتني طير” نجاحًا بالغًا، ثم ذاع صيته كملحن ومطرب بعد ذلك.

أبرز أفلام فريد الأطرش

ودخل فريد الاطرش المجال السينمائي خلال فيلم “انتصار الشباب”، ثم قدم بعده عددًا من الأفلام البارزة التي لعب بطولة معظمها منها “شهر العسل” عام 1945، “بلبل أفندي”عام 1948، وفي عام 1955 خاض تجربة التأليف عبر فيلم “قصة حبي” والذي كان أيضًا من إنتاجه.

وفاة فريد الأطرش

أصيب فريد الاطرش في عام 1974 بأزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، وهناك فارق الحياة عن عمر يناهز 64 عام.