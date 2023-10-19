نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليك بالدوين يقرر خوض المعركة القضائية للدفاع عن نفسه في قضية القتل الخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الممثل أليك بالدوين في بيان رسمي، عن نيته خوض معركة قضائية للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة له، بعد حادثة إطلاق النار في موقع تصوير فيلمه الاخير.

وتقول ديلي ميل، ان بالدوين يواجه تهمة القتل الخطأ، بعد أن أدى إطلاقه للناس في موقع تصوير فيلمه الجديد لمقتل مصورة الفيلم هيلينا هوتشينز، وتم اتخاذ قرار التحرك قضائيا ضد بالدوين الذي اكد بدوره العمل على مواجهة الأمر.

أزمة أليك بالدوين

حادثة مأساوية

ضمن قصص الحوادث المأساوية التي شهدتها هوليوود مؤخرًا بمواقع تصوير الأفلام، أن شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير أدى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.

دنزيل واشنطن

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.