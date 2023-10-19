لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد رمضان، محرك البحث “جوجل”في الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” وهو منفعلًا بعد الأحداث الاجرامية والابادة للشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني.

انفعال محمد رمضان بعد أحداث فلسطين

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر صفحته بموقع “إنستجرام”:“ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله”.

وأضاف في انفعال شديد: “صوتنا يوصل لمين بره؟ إحنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك؟”.

واختتم قائلًا:“مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل”.

هجوم الجمهور على محمد رمضان

وكان الجمهور المصري والعربي، قد شن هجومًا على الفنان محمد رمضان وذلك بعد تجاهله للقضية الفلسطينية ونشره العديد من الفيديوهات المستفزة والصور التي أغضبت الجمهور، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي تجرى في غزة.

محمد رمضان يدعو لأهالي فلسطين

بعد الهجوم على محمد رمضان بشأن صمته وعدم التعليق على الأزمة الفلسطينية، نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر فيه وهو يدعي قبل صعوده على المسرح لإحياء حفله، وعلق عليه: “لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا”.

محمد رمضان يستفز الجمهور

ولكن تفاجئوا بنشر محمد رمضان مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر فيه مع مطربة أجنبية، مرتديًا ملابس عليها رمز يشبه رمز الكيان الصهيوني، مما دفع الجمهور المصري والعربي بـ شن هجومًا عنيفًا عليه، وتلقى العديد من الانتقادات اللاذعة ثم يظهر بجلسة مساج ويتعرض لهجوم آخر ثم يقوم بحذف الفيديو.