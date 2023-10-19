نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث الدوري الإفريقي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم، حيث أبرمت إدارة القطاع عقدًا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي تفتتح غدًا بمباراة سيمبا التنزاني والأهلي المصري بالعاصمة دار السلام.

تفاصيل الدوري الإفريقي لكرة القدم

تقام البطولة المستحدثة التي ينظمها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هي الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم

تجري البطولة في الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائزها 14 مليون و400 ألف دولار.