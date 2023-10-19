نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سام نيل يوجه رسالة مؤثرة لمحبيه بعد تفاقم حالته المرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان قد أعلن نجم أفلام "حديقة الديناصورات "سام نيل، عن إصابته بمرض سرطان الدم، والآن بعد تدهور حالته الصحية، خرج بتصريحات وجه بها الشكر لمحبيه، وحاول طمأنتهم تجاه حالته الصحية.

وتقول ديلي ميل، أن التصريحات التي أدلى بها سام نيل، كانت خلال لقاء له مع برنامج Australian Story، معلنا أنه وصل للمرحلة المتقدمة من المرض، ويعتذر عن إثارة قلق المحيطين به بشان وضعه الصحي.

سام نيل

كتابة الوصية

وكانت قد أعلنت مصادر مقربة من الممثل سام نيل أنه قام بكتابة وصيته الأخيرة بعد ما تأكد له من أنه لن يعيش طويلًا بسبب معاناته مع المرض.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن نيل، سيعاني في الشهور المقبلة من من آثار المرض بعد تشخيص الأطباء لتدهور حالته الصحية.

صراع مع المرض

فاجأ النجم الكبير سام نيل محبيه بخبر مؤسف، أعلن من خلاله أنه على الأغلب يحتضر في الوقت الحالي، بسبب ما يعاني من أعراض مرض سرطان الدم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أخبر سام نيل محاورين من جريدة جارديان البريطانية، عن حقيقة تلقيه حاليًا للعلاج، بعد اكتشاف إصابته بمرحلة ثالثة من المرض.

الكشف المأساة

وفي حواره مع صحيفة جارديان، قال سام نيل أنه على الأغلب الآن يمر بمرحلة احتضار، بعد تشخيص اصابته بمرض سرطان الدم من المرحلة الثالثة.

وعبر سام عن أنه نفسه صدم من الخبر، وتسائل عما يحتاج للقيام به في هذا الوقت، مؤكدًا على أنه أصبح مقبلًا بشكل أكبر على العمل والاجتماع بالأشخاص المفضلين له في الحياة أكثر من أي وقت مضى.