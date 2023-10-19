"ماتيجي نشوف" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "watch it"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت حكاية "ماتيجي نشوف" نجاحًا كبيرًا عقب عرضها، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch IT، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

حكاية "ماتيجي نشوف" من بطولة هنا شيحة وطارق صبري وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ونبيل عيسى، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

من هم أبطال حكاية ماتيجي نشوف؟

"ما تيجى نشوف" هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

قصة مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية" ألفريدو"

وتم عرض الحكاية الأولي والتي حملت اسم "ألفريدو" وأيضًا حققت نجاحًا كبيرًا بطولة أحمد فهمي، الهام شاهين، ندي موسي، وعدد آخر وكبير من الفنانين وتعاطف معها الجمهور.