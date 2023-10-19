نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح لـ دوت الخليج الفني: غوصت داخل عالم الصعيد في مسلسل "على باب العمارة"..وشغلي في المسرح وقف معايا لما جيت أعمل دور بطولة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ممثل موهوب ومجتهد وأثبت ذلك في وقت قصير منذ بداية مشواره الفني حتى الآن، واشتهر بدور "نفادي" حيث استطاع أن يلفت الأنظار إليه، كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بعد أن تألق بدور "عوض" "الشخص الصعيدي" في مسلسل على باب العمارة.

حاور "دوت الخليج الفني" الفنان حاتم صلاح بعد أداء مميز في مسلسل "على باب العمارة" وصفه البعض ب "المحترف"؛ ليكشف تفاصيل تجربته في المسلسل وكواليس استعداده للدور وأعماله المقبلة.



*في البداية..كيف جاء ترشيحك لدور "عوض" في مسلسل "على باب العمارة" ؟

كلمني المخرج أستاذ خيري سالم وسألني عن رأيي في السيناريو، وقرأته وبعد 4 ساعات اتخذت القرار، وقولتله أنا موافق على الدور، وعندما علمت أن المسلسل من إنتاج watch it والمنتج المنفذ دكتور بيتر ميمي تحمست له؛ لإني أحترم التجارب التي تقدمها Watch it فهم لا يعتمدون بالضرورة على نجوم الشباك بل يتيحون الفرص للوجوه الشابة مثلما حدث في تجربة "بالطو" أيضًا التي حققت نجاحًا كبيرًا، فهذا كان تحديًا بالنسبة لي أن أصنع فرصة لي ولكل الوجوه الجديدة القادمة.

بالإضافة إلى أنني أثق في المُنتج دكتور بيتر ميمي وفي رأيه، وتوجد عشرة عمر بيني وبين أستاذ خيري سالم وكنت أعمل معه مساعد مخرج بعد التخرج، وتعاونت مع المؤلف مصطفى حمدي من قبل في فيلم "شلبي" وهو من الأشخاص التي تكتب كوميديا بشكل جيد يساعد الممثل أن يؤدي أداء مميز.

*هل واجهتك صعوبات أثناء تقديم دور الشخص الصعيدي؟

أنا قدمت دور الصعيدي من قبل في مسلسل الكبير أوي من خلال دور "نفادي" وكانت أكبر مشكلة تواجهني في دور "عوض" أن أبتعد تمامًا عن شخصية "نفادي" وأقدم دور مختلف تمامًا عنه؛ لذلك قررت أن أذهب إلى الإسكندرية برفقة صديقي ومدير أعمالي وقضيت هناك خمسة أيام قرأت فيها المسلسل نحو 15 مرة وبعد العودة من الإسكندرية طلبت أن أقابل مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري وقرأنا المشاهد معًا، وكان يحكي لي عن عادات وتقاليد الصعيد وكنا نتحدث عن شخصية عوض وأبعادها ونضع تصوّر لها في طريقة المشي والكلام وكيف يفتخر ابن العمدة بنفسه، وكنا نسمع أغاني خاصة بالصعيد والتراث وحاولنا أن نغوص داخل عالم الصعيد وعاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم وكافة تفاصيلهم، ثم وصلنا إلى مرحلة التصوير التي استغرقت شهرين بعد أن قضيت 15 يوم في الاستعداد للشخصية.



*هل تقتنع بمصطلح البطولة المطلقة ؟

أنا بالنسبة لي كنت بقول إن دور نفادي هو دور بطولة، وكنت بمثل على المسرح عندما كنت طالبًا في الكلية واتخرجت من الكلية اشتغلت مساعد مخرج وبعدين كوّنت أنا وزملائي فرقة مسرحية، وعملنا مسلسلين من إنتاجنا موجودين على اليوتيوب اسمهم "لايف شو" و"سجن اختياري" وكنا بنعمل فيهم أدوار بطولة واللي شافها اتبسط بيها، فلم أكن قلقًا من فكرة البطولة ما دام أن هناك مخرج ومنتج وورق جيد، وفي النهاية أنا بلعب شخصية وهتحاسب عليها، والخوف اني لو غلطت هتحاسب عليها أكتر لأن مساحة دور "عوض" أكبر.

*وفقًا لقصة المسلسل..هل تعتقد أن الشخص لا يشعر بقيمة الأشياء التي يمتلكها إلا إذا حُرم منها ؟

نعم الحياة فيها كدا وكدا، فالشخص الذي يعيش طوال حياته وهو معتاد على أمر معين يسنده في الحياة ممكن في يوم من الأيام أن يكون هذا السند غير موجود سواء كان فلوس أو أهل أو أشخاص، وأري أن الحياة طوال الوقت تُعرضنا لمواقف صعبة وهذه المواقف هي التي تعلمنا وتقوينا مثلما حدث مع "عوض" عندما جعله والده يعمل بواب بعد أن كان ابن العمدة.

وأنا عندما تخرجت من الكلية وقررت أشتغل لأول مرة وجدت صعوبة لأني لم أعمل من قبل، وشغلي في المسرح، مراحش هدر ووقف معايا لما جيت أعمل دور بطولة، وكل اللي اتعلمته فحياتي بحطه في التجربة الجديدة اللي داخلها.



*هل سنشاهد "نفادي" من جديد في مسلسل "الكبير أوي 8"؟

إن شاء الله هتشوفوني في الكبير أوي في رمضان 2024، والفنان أحمد مكي دائما مبدع وعنده أفكار جديدة هو وأستاذ أحمد الجندي المخرج وإن شاء الله نعمل مسلسل كويس زي ما الناس متعوده عليه وتنبسط بيه.

*ما هي أعمالك في الفترة المقبلة؟

حتى الآن لن أشارك إلا في مسلسل "الكبير أوي "8 في رمضان ولكن لم أبدأ في تصوير مشاهدي، أما باقي فريق العمل بدأوا التصوير.