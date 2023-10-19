مسلسل بيكهام الوثائقي الأعلى مشاهدة في تاريخ نتفليكس داخل بريطانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح المسلسل الوثائقي الجديد عن حياة نجم كرة القدم ديفيد بيكهام، في التربع على قمة مؤشرات المشاهدة داخل المملكة المتحدة عبر منصة البث الرقمي.

ويقول "ديد لاين"، أن المسلسل، أصبح أكثر مسلسل من حييث عدد المشاهدة في بريطانيا، محطما الرقم القياسي لمسلسل Harry & Meghan، الذي انتجته نتفليكس، لكل من الامير هاري وزوجته ميجان ماركل.

مسلسل بيكهام الوثائقي

حذف برامج وأفلام

وتستعد منصة نتفليكس لالغاء طرح مجموعة من الأعمال التليفزيونية والسينمائية من منصتها خلال الشهور القادمة، تشمل ما يصل لـ 33 عنوان.

ووفق ديل ميل، هذه الأعمال سيتم رفعها من خدمة البث بعدد من دول العالم، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتشمل سلسلة افلام "هانجر جيمز".

تحسن في عدد المشتركين

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من أرباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان أغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، أن أرباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح اعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.