نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. بدء عرض حكاية "روحي فيك" لعائشة بن أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد أبطال "روحي فيك" لعرض العمل بداية من يوم الأحد المقبل، حيث تواصل النجمة عائشة بن أحمد وأبطال حكاية روحي فيك تصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة بالقاهرة.

ورفع المخرج الأردني محمد لطفي ساعات تصوير العمل لتصل إلى 15 ساعة يوميا للانتهاء من تصوير العمل بالكامل بحلول الأسبوع المقبل كما يقوم حاليا مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير.

مواعيد عرض حكاية "روحي فيك"

حكاية "روحي فيك" مكونة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية "روحي فيك " عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.



أبطال حكاية "روحي فيك"



حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين.