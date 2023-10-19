نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يوقف التحضير لمسلسل " شغل فنادق " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقف الفنان عمرو يوسف عن الاستعداد لمسلسل “شغل فنادق” بعد التجهيز لتصويره، ولكن كشفت الشركة المنتجة عن إيقاف العمل الذي كان من المقرر أن يكون محمد سامي قائم بإخراجه، وسيتم الكشف عن أسباب التوقف خلال الفترة المقبلة.

نجوم مسلسل شغل فنادق

مسلسل “ شغل فنادق ” بطولة عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، والمسلسل من المقرر بدء تصويره، خلال الأسابيع المقبلة، وهو من إخراج محمد سامي.

استعداد عمرو يوسف للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو يوسف للتحضير لفيلم " ولاد رزق " الجزء الثالث، بعدما شارك في بطولة الجزء الأول والثاني مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر بدء تصويره الفيلم في شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، ماجد الكدواني، وكريم قاسم، فيما يظهر آسر ياسين ضيف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال عمرو يوسف

يذكر أن شارك الفنان عمرو يوسف، مؤخرا في رمضان الماضي 2023، في مسلسل " الكتيبة 101 " الذى تم عرضه على شاشة أون الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن مسلسل الكتيبة 101 تدور أحداثه حول مجهودات أفراد الجيش المصري في التصدي لأفعال العناصر الإرهابية بمنطقة العريش من خلال عرض تفاصيل العمليات التي دبرها الإرهاب ضد الجيش وكيف استطاع الجنود والضباط الصمود ومواجهة تلك العمليات والرد عليها.

ويأتي المسلسل ببطولة عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد صلاح حسني، عمرو وهبة، وغيرهم من النجوم والنجمات، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة