انت الان تتابع خبر فقدت السيطرة على نفسها.. ما فعله أمير كرارة بالفنانة باسكال مشعلاني مباشرة امام الجمهور سيصدمك حتماً ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات إخبارية فنية نشر احداث المقلب الذي حصل للفنانة باسكال مشعلاني الذي سبب لها حالة من الإحراج، بعد ان فاجأها امير كرارة في برنامجه “سهرانين” بأكثر الأشياء التي تثير لها الرعب.حيث استغل امير كرارة نقطة ضعف الفنانة باسكال والتي لديها مشكلة مع القطط وقام بجلب قطة واتسبب في رعبها وفقدان سيطرتها على نفسها داخل الاستديو

وتعتبر الفنانة باسكال مشعلاني من الفنانين الذين دخلوا عالم الفن والشهرة في سن مبكر حيث بدأت مشوارها الفني وهي عندها 20 سنة وحققت مشوار فني ناجح عبر الـ 23 السنة التي قضتها في المجال الفني.