انت الان تتابع خبر بعد عدم السماح لها بإستكمال أغنيتها.. الفنان اللبناني راغب علامة يتصرف بطريقة غير متوقعة تجاة متسابقة مصرية لن تتوقعوا ماذا فعل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد عدم السماح لها بإستكمال أغنيتها.. الفنان راغب علامة يتصرف بطريقة غير متوقعة تجاة متسابقة مصرية لن تتوقعوا ماذا فعلخلال الحلقة السابقة من برنامج المسابقات "إكس فاكتور"، لاحظ الجميع تصرف غريب من الفنان راغب علامة تجاة متسابقة مصرية حيث رفض أن تستكمل أغنيتها.وفي حلقة الليلة من البرنامج وبعد أداء المتسابقة المصرية حنين الشاطر لأغنية “يا مجنون” للفنانة أصالة طالب الفنان راغب علامة بإيقاف الموسيقى عنها ليسألها كيف أدت اليوم ولماذا

ادت هكذا لترد حنين بتوتر وتعبر عن قلقها من أدائها الأغنية ليقف راغب علامة ويمنحها بطاقة إكس فاكتور ويخبرها بانها من الأصوات التي ستتقدم في المسابقة وتصل إلى المراحل الأولى.

وتتضمن لجنة التحكيم كل من الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة المصرية أنغام والفنان الكبير راشد الماجد.

شاركت فرح سليمان شقيقة الفنانة كارمن سليمان في برنامج إكس فاكتور الذي يعرض عبر قناة دبي.

وقالت فرح سليمان وهي تعرف نفسها: “أنا اسمي فرح من مصر وعندي 25 سنة أنا أختي كارمن سليمان علشان هي عندها خبرة في البرامج شجعتني إني أجي وأخوض التجربة”.

وقدمت فرح سليمان أغنية “اكتبلك تعهد” وأعجب أعضاء لجنة التحكيم بها فقال راغب علامة ليمازحها “أنا محبتش صوتك ولا إحساسك ولا حضورك إنتي روعة”، وقالت أنغام “أنا خبطت على الخشب من إعجابها به”.وشهدت الحلقة الثانية من برنامج “اكس فاكتور” مشاركة العديد من المواهب من مختلف الدول العربية.

تنافس على بطاقة التأهل العديد من المواهب الشابة من مختلف أنحاء الدول العربية مثل سوريا والسعودية وفلسطين والبحرين.

وبرنامج “إكس فاكتور” يعرض يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة دبي.

يُذكر أن راغب علامة قد طرح منذ أسابيع أغنية جديدة تحمل عنوان “يلا” من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

راغب أطلق الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري.وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تنتسى.

الجدير بالذكر أن راغب طرح منذ شهرين تقريبا أغنية “في كتير حلوين” والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على الـ يوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.