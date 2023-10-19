القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل - لقاء الخميسي تدافع عن محمد صلاح بهذه الطريقة

عاجل - لقاء الخميسي تعلق بـ "رسالة نارية" على فيديو محمد صلاح، علقت الفنانة لقاء الخميسي، على فيديو محمد صلاح، الذي قام بنشره أمس الثلاثاء، والذي استنكر خلاله قتل الأرواح في فلسطين وإسرائيل، قائلًا: جميع الأرواح مقدسة".

لقاء الخميسي تعلق بـ "رسالة نارية" على فيديو محمد صلاح

لقاء الخميسي تعلق بـ "رسالة نارية" على فيديو محمد صلاح

قالت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا عارفة ان دا مش التوقيت المناسب بس الصراحة انا مش قادره ما قولش الكلمتين دول! محمد صلاح ماينفعش نحكم على الناس ونتدخل في قرارتهم ونطلب منهم يعملوا اللي احنا شايفينه صح!"

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وأضافت: "كل انسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناء على تفاصيل تخصه. رجاء بلاش احكام على الناس اللي كلنا عارفين اد ايه صلاح انسان".

فيديو محمد صلاح

خرج محمد صلاح عن صمته، وعلق على الأحداث الجارية في فلسطين، ليعلق عليها، قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".

وأضاف: "الأرواح جميعهم مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وتابع صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

ردود الأفعال على فيديو محمد صلاح

لقاء الخميسي تعلق بـ "رسالة نارية" على فيديو محمد صلاح

تصدر فيديو محمد صلاح تريند جوجل، ومحركات البحث، ووصفه المتابعين وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة، "بالضعيف"، رافضين ما قاله بأن "الأرواح جميها مقدسة".

كريم العدل يفتح النار على محمد صلاح بعد فيديو الدعم

وقال المخرج كريم العدل في منشور له على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "لازم تبقى فاهم أن احنا لما كنا بنقول لك اطلع اتكلم مكناش عايزينك تتكلم علشان تقول لهم أنك تدين ماكناش عايزين تقولهم أنه صعبان عليك الأطفال ومكناش عايزينك تتكلم علشان تريحنا وخلاص".

وأضاف: “كنا عايزينك تقول بالفم المليان أنا بدعم الشعب الفلسطيني، ضد دولة الاحتلال قاتلة الأطفال، تقوم أن فيه إبادة جماعية بتحصل لشعب فلسطين، تقول أن قطع المياة والكهرباء والأكل وكل اللي بيحصل ده جريمة حرب”.

وتابع العدل: “كنا عايزينك تتكلم وانت ماسك علم فلسطين، أقولك بلاش كل ده، كان طموحتنا أنك تحط علم فلسطين في الصورة الشخصية على صفحتك، على كل وسائل التواصل الاجتماعي يشوفها ال 60 مليون متابع عندك”.

وأختتم العدل: “شكر الله سيعكم يا سيدي ما تقولش حاجه تاني بقى من فضلك”.