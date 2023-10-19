انت الان تتابع خبر نسخة من أبوه طبق الاصل.. أول صورة لوالد الزعيم عادل إمام الذي أخفاه طوال مسيرته.. الصدمة في مهنته الحقيقية التي كان يخجل منها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت وسائل الإعلام المصرية صورة لوالد الفنان المصري الكبير الزعيم عادل إمام وذلك ضمن تقرير تناول سيرة الفنان وحياته ومسيرته الفنية على مدار سنوات طويلة.

وبحسب التقرير الإعلامي فأن الفنان المصري الكبير عادل إمام كان متأثراً بوالده وأنه الداعم الاكبر له.وبالرغم من حديث عادل إمام المتكرر عن والده ودعمه إلا أن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي فجر مفاجأة مدوية حيث كشف عن اخفاء الزعيم عادل إمام لمهنة والده وتعمده لذلك.

وأشار الشناوي في حديثه أن هناك بعض التصريحات الكاذبة التي أدلى بها الزعيم في الحلقات الأولى من برنامج " نعم .. أنا مشهور" الذي عرض على قناة MBC.

وأوضح بأن عادل إمام نكر أن والده كان يعمل "شاويش" بالسجون لكن مواقع اخبارية تحدثت ان مهنة والدة كانت موظف في احد المصانع الحكومية.



واعتبر كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذه المعلومة بمثابة فضيحة للزعيم عادل إمام حيث أن هذه المعلومات تكشف وكأن الزعيم عادل إمام يشعر بالخزي والعار من مهنة والده.