انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل.. هل محمد رمضان ماسوني..صدمة صورة التقطت له بالخَفَى كشفت كل شيء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة للفنان محمد رمضان، وهو يرتدي جاكيت يبرز خلاله رمز الماسونية، وهو ما رجحه الكثير من الجمهور إلى انه ينتمي اليها، بعد تعرضه لهجوم حاد من المتابعين.

وانهالت التعليقات اللاذعة على محمد رمضان، بعد نشره العديد من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، عبر حسابه على انستجرام، بعد تعاونهما مؤخرًا في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان: العين دي من أيام الفراعنة، وإحنا مسلمين وموحدين بالله ومصريين جدًا، ولسة متبرعين وداعمين لغزة.

ونفى محمود رمضان ما تردد على ألسنة الجمهور خلال الساعات الماضية، بشأن دعمه للماسونية، جملةَ وتفصيلًا.

ومن جهة أخرى، فإن محمد رمضان مرشح بقوة للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا لعام 2023، وتحديدًا غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر إقامة فعاليات البطولة في يناير المقبل 2024 في دولة ساحل العاج.