المستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية: دعم الفنانين المصريين للقضية الفلسطينية لن يتوقف

أحمد جودة - القاهرة - الفنانين يدعمون القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية حسين الجندي؛ أن الوقفة التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية مع اتحاد النقابات الفنية وكل فناني مصر قد نتج عنها قرارات مهمة وتصريحات شديدة اللهجة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة؛ مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لن يتوقف.

"هناك وقفات متجددة ومستمرة "

وقال الجندي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس؛ أن الوقفة التي تم الثلاثاء الماضي؛ لن تكون الأخيرة وسيكون هناك وقفات متجددة ومستمرة من حين لآخر؛ تهدف لتوصيل رسائل إلى العالم أجمع عن القمع والقتل والقهر الذي يحدث للشعب الفلسطيني.

واضاف الكاتب الصحفي حسين الجندي؛ أن أول وقفة حدث الثلاثاء الماضي؛ داخل النازي النهري لنقابة المهن التمثيلية أكدت علي رفض التطبيع مع إسرائيل وشطب أي فنان يطبّع مع أي أفراد من دولة الاحتلال؛ مشيرا إلي أن نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة وكامل الجمعية العمومية؛ قد أصدروا بيانًا لدعم القضية الفلسطينية مؤكدين فيه على الحق الكامل للشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه.