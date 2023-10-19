نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام في رد قاسي على افيخاي أدرعي:" متستحقش الأدب في الكلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت الفنانة أنغام بالرد بقوة على افيخاي أدرعي وزير المتحدث الرسمي باسم وزير الدفاع للجيش المحتل، بعد أن قام بنشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر تويتر اكس حاليًا.

وحيث وجهه من خلالها رسالة لأنغام قائلًا:" حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض".

وأضاف:" لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط ‎داعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

رد أنغام على افيخاي أدرعي:

وعلى الجانب الآخر جاء رد أنغام بمنتهي القوة حيث قالت:" انت يا اسمك ايه دون رقي ولا أدب لأنك متستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

وأضافت:" أنا اسمي ‎أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني ‎مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

وتابعت:" بعد ما ‎الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.

الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش ‎النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).

واختتمت كلمتها:" شوف انت كام فعل فعلته من يوم ما احتليتوا أرض ‎فلسطين يا اسمك ايه انت!!.، و‎فلسطين وشعبها يقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

انغام

تأجيل حفل أنغام:

ويذكر أن أعلنت الفنانة أنغام، تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء مع تعرضوا له خلال حربهم مع المحتل الإسرائيلي، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.