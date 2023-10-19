القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام، شن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجاي ادرعي، هجومًا على الفنانة أنغام عبر موقع اكس، بشأن الأحداث الجارية في فلسطين.

عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

قامت الفنانة أنغام، قبل أيام، بالدعاء على المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، وذلك في أعقاب قصف غزة ومقتل الآلاف من الأطفال والنساء العزل.

ورد أفيخاي ادرعي على خبر دعاء أنغام عليه، عبر صفحته بموقع اكس، قائلًا: “حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية”.

وأضاف: "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

أنغام تهاجم أفيخاي ادرعي وتصفه بعديم الأخلاق

كتبت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع إكس: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها".

وأضافت: "احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وتابعت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

واختتمت ردها بآية قرآنية: قال عز وجل: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

تأجيل حفلة أنغام في دبي

عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفنانة أنغام

أعلنت الفنانة أنغام، تأجيل حفلها في دبي، والذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقالت أنغام عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة”.