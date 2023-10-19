لأول مرة.. مسابقة «سامية حبيب للمقال النقدي» بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لأول مرة مسابقة خاصة بالمقال النقدي تحمل اسم دكتور. سامية حبيب أستاذ النقد الأدبي بالمعهد أعالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر

مسابقة “ سامية حبيب للمقال النقدي ”



وتنظم مسابقة «سامية حبيب للمقال النقدي»، تحت إشراف د. محمد سمير الخطيب، وتتشكل لجنة التحكيم للمسابقة من الكاتب والمؤلف إبراهيم الحسيني (رئيسًا) د. أسماء يحيى الطاهر عبد الله (عضوًا) د. محمد عبد المنعم (عضوًا)

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

مسابقة سامية حبيب

مسابقة سامية حبيب



ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

المركز الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي