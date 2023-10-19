نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع أهالي غزة.. عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستمر النجم عمرو دياب في مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني جراء الأحداث التي أصابت دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل الاحتلال، ومجزرة مستشفى المعمداني بغزة ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية، نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري.



وأعلن الفنان عمرو دياب عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.



ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "الفيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب:"بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".



واتفق الفنان عمرو دياب مع منظمي الحفل على تأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة لحين اشعار وقت آخر، حدادًا على شهداء فلسطين الذين سقطوا في العدوان الصهيوني الأخير.



ومن جانبه، قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، كما ووجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.



الجدير بالذكر أن قام دياب بتغيير صورة الصفحة الرسمية له على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلى علم فلسطين، وذلك دعمًا منه للشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تشنه إسرائيل عليها وخاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني.