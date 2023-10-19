القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل - أول تعليق من أنغام بعد هجوم الاحتلال عليها

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الفنانة أنغام، وذلك بعد تعليقها على الأحداث الجارية في فلسطين، حيث قامت بالدعاء على الاحتلال، ليهاجمها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي.

عاجل - أول تعليق من أنغام بعد هجوم الاحتلال عليها

عاجل - أول تعليق من أنغام بعد هجوم الاحتلال عليها

كتبت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع إكس: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها".

وأضافت: "احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

أنغام تصف جيش الاحتلال بـ "المتوحش النازي"

وتابعت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

واختتمت ردها بآية قرآنية: قال عز وجل: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

جيش الاحتلال يشن هجوم إلكتروني على أنغام

عاجل - أول تعليق من أنغام بعد هجوم الاحتلال عليها

ورد أفيخاي ادرعي على خبر دعاء أنغام عليه، عبر صفحته بموقع اكس، قائلًا: “حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية”.

وأضاف: "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

تأجيل حفلة أنغام

قالت أنغام عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة”.