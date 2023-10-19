رسالة مؤثرة من الفنانة ليلى علوي تضامنا مع فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة خاصة ومؤثرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

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كتبت ليلى علوي:'في الأيام الصعبة اللي بنعيشها لازم نتكاتف ونتعاون ونتحد في وش كل محاولة للعبث بأراضينا أو محاولة طمس القضية الفلسطينية اللي هتفضل طول عمرها قضية مصر الأولى اللي عمرها ما اتخلت عن أشقائها في أي ظرف من الظروف وطول الوقت من خلال قيادتنا الحكيمة والقوية قادرة ترد العدوان عننا وعمرها ما قبلت المساس بينا أو بكرامتنا وأراضينا.

أضافت:' واللي بيحصل في غزة من مجازر واستباحة للدماء هو عار على الإنسانية كلها ولا يمكن استمرار السكوت عليه في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها أهلنا هناك.

تابعت:'لذا أفوض أنا ليلى أحمد علوي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وتجنب إنهاء مسيرة السلام التي مر عليها عقود…وحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية…حماية الفلسطينيين وضمان البقاء عليهم في أراضيهم فليس هناك دولة بلا شعب".

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لبوستر الفيلم الجديد لها قبل عرضه في مهرجان الجونة في دورته السادسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “ليلى” على الصورة قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة..تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا".

ال شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى اطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحدى أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم