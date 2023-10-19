انت الان تتابع خبر فتيل الحرب تشتعل..الفنان أحمد زاهر أهان مبروك عطية والأخير قصف جبهته برد ناري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المعروف عن الشيخ مبروك عطية كثرة مناوشاته مع نجوم الفن والاعلام بسبب فتاويه الغريبة وسابقا تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أحمد زاهر، يسخر فيه من الدكتور مبروك عطية برفقة ابنته ليلى أحمد زاهر وهو يجاوب على سؤال متصلة تم طلاقها ولا تود لزوجها أن يرى ابنه.وجسدت ليلى زاهر شخصية هذه السيدة، بينما ظهر أحمد زاهر بشخصية الشيخ مبروك عطية، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وحقق أكثر من 4 مليون مشاهدة.

من جانبه، قال الدكتور مبروك عطية أنه تابع فيديوهات تقليده من الكبار والصغار وبعضهم من المشاهير، مؤكدًا أنه قرر تجاهل كل الزوايا التي قد تسيء له .

وأكد عطية إلى أنه قرر التركيز مع الجانب الذي قد يمثل فائدة من انتشار فيديوهات تقليده، وهو حب المقلدين له.

وأشار عطية، إلى أنه يعتقد أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون الشخص الذي يقلده أكثر شهرة منه ويساعد في انتشار أفكاره،

مشيرًا إلى أنه لا ولن يتصنع طريقته في الحديث بالبرامج.

وأكد مبروك عطية، أنه ينصح الأزواج بالطلاق لو كانت وجهة نظره هي أن الحياة بين الزوجين أصبحت مستحيلة وحتى لا يتضرر الأبناء.