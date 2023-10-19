نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان أحمد فهمي عن تبرعه بنسبة من إيرادات أعماله.. بسمة بوسيل تعلن عن تبرعها بكامل أرباح شركتها لصالح فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستمر نجوم الوطن العربي في مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل الاحتلال الصهيوني، ومجزرة مستشفى المعمداني بغزة ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية.



وأعلنت الفنانة بسمة بوسيل عن تبرعها بكامل أرباح شركتها الخاصة في شهر أكتوبر، لأهل غزة في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، مطالبة من جميع محبيها دعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وقامت الصفحة الرسمية للشركة التي تملكها بسمة بوسيل والمتخصصة في أدوات التجميل، بنشر صورة مكتوب عليها: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".



ومن جانبه، أعلن مساء أمس الفنان أحمد فهمي عن تبرعه بنسبة من أرباح أعماله الخاصة لصالح الهلال الأحمر المصري والمساعدات في غزة، ونشر فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا مؤكدًا فيها بتبرع مطعمه Meat Moot، وكافيه 1980، بنسبة من الأرباح، معلقًا: "نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائداتنا لشهر أكتوبر للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع فلسطين وشعبها الأبرياء".