نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. رامي صبري يأجل جميع حفلاته حدادًا على أرواح شهداء غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب رامي صبري عن تأجيل جميع حفلاته الغنائية القادمة داخل وخارج مصر، حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

رامي صبري



وكتب رامي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلًا: «تم تأجيل جميع حفلاتي خارج وداخل مصر حدادا على شهدائنا في فلسطين الغالية».



فى سياق متصل، حرص العديد من نجوم الفن على تأجيل حفلاتهم تضامنًا مع شعب فلسطين في ظل الأحداث الأيلمة التي تشهدها حاليًا إثر الدمار الشامل الذي يمرون به على يد العدو الإسرائيلي.



وأعلنت أنغام عن تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والذي كان من المقرر إقامة حفل أنغام يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.



عمرو دياب يأجل حفل دبي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني



أعلن الفنان عمرو دياب قبل قليل عن تأجيل حفله في دبي، لمقرر إقامته غدا الجمعة، بساحة كوكاكولا أرينا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونشر عمرو دياب بيانًا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجاء فيه: «تضامنا مع الأحداث المؤلمة فى غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة».

تأجيل المهرجانات

كما تم تأجيل المهرجانات التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.



نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على أن يظهرن تعاطفهن تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توجيه رسائل دعم لهم عبر حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا بعد قصف العدو الإسرائيلي مستشفى المعمدانى بغزة والذي أسفر عن وقوع الكثير من الشهداء والمصابين من الأطفال الأبرياء والنساء.

وكتب الفنان محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: «واحده من ابشع المجازر في التاريخ أكترمن الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة».



وكتبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات.. الله يشل إيديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم.. مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة.. كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة.. يارب ارحم شهداء غزة” كما كتبت النجمة ياسمين عبد العزيز:”أقسم بالله قهر وظلم».



كما أدان الفنان مصطفى شعبان الهجوم الغاشم والمجزرة التي أقامها المحتل الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة وقتل المصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل، قائلا: «المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة».



وتابع من خلال صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «اكس»: «هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعبًا أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان».