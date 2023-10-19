نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورتي مع فخر العرب.. باسم يوسف يعلق على الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الإعلامي باسم يوسف بالرد على الانتقادات التي وجهت للاعب الكرة المصري محمد صلاح بعد مقطع الفيديو الذي قام بنشره مساء أمس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر باسم يوسف صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منشور باسم يوسف

وكتب عليها باسم يوسف معلقًا: انا شفت الصورة دي في كذا صفحة مع تعليق: محمد صلاح متصور مع فخر العرب. ده غير بوستات تانية كتيرة جدا يا اما بتقارن لقائي مع الفيديو بتاعه أو بتقلل وتهمش وتتريق على فيديو صلاح. طيب كذا نقطة:

- المفروض في عالم طبيعي ان لعيب الكورة أو حتى الكوميديان يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا الانسانية. ده دور الاعلام. والسبب ان اللي بيحصل غير كده أن الإعلام بيفشل في ده بل وبيزيد الامور سوءا فتتجه الناس للاشخاص الناجحين في مجالهم عشان يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم وده اول السكة في اننا بنظلمهم معانا.

وأضاف: صلاح لعيب كورة. لا يتدخل في السياسة من اول يوم. ولا، احتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية. الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط انساني بحت ولا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس أو حلويات المولد بوضع علم أو رمز للتضامن.

- تعزيته في موت ملكة انجلترا هو ايضا فعل انساني و ليس سياسي. صلاح أو اي لاعب كرة لو كان بيلعب في دوريات الخليج ولاقدر الله لو أمير أو ملك أو شيخ أو حاكم الدولة أو الامارة أو المحافظة اللي فريقه بيلعب له توفاه الله كان حيكتب تعزية برضة لأن ملكة انجلترا عند الانجليز اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي مكانة هذا الملك أو الامير في قلب شعبه. فده بروتوكول وليس فعل سياسي.

- مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بين. لأن الكلام مش شغلة صلاح. ولأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح. لا صلاح حيعرف يتكلم ويحاور زيي ولا انا اقدر العب كورة زي صلاح.

وتابع: يا جدعان ده انا اكبر انجازاتي الكروية اني عملت تلات عمليات غضروف وانا عندي ركبتين اتنين بس!!!! ده انا خدت كباري بعدد شعر راسي. ولو على اللغة، صلاح، اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم ايطالي. انا معرفش كلمتين ايطالي على بعض.

- صلاح بالانجليزي المكسر والاداء “الفلات” أو المخطوف زي ما ناس وصفته، الاداء “الوحش” ده عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات. كونه بقى ان:الكلام مايع، مافيش ادانة واضحة، مسك العصاية من النص. قصف الجبهات مش دور صلاح خالص. واصلا هو فيديو غير موجه لينا. ورب فيديو بسيط من غير عياط ومن غير نرفزة ومن غير شتيمة ومن غير ادانات وشجب وعياط ودموع لكن يوصل برة ويغير صوت واحد ده ابرك بكتير

واستكمل: واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة، راجل بيتبرع في السر اكتر من العلن، فاتح بيوت انا وانتم مش عارفين عددها.، واحد زي ده نخسره ليه؟ عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة اعتى الانظمة واكبر الدول فشلوا فيها؟ أتأخر؟ ياسيدي المهم إنه وصل. مش قوي بما فيه الكفاية؟ اه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي دي ممكن يكون اول مرة يسمعوا فيها عن القضية. الدنيا برة غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده.

- فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس وكتب تضامن؟ اتشتم برضة. طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن صلاح وكل شوية نشتمه عشان ماعملش اللي احنا عشمانين فيه، طيب على الاقل لو ما شجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه. صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك.

وأردف: انا مريت بالفترة دي: ساكت ليه، ما تعمل زي فلان ما تقول زي علان؟ كل واحد وظروفه وحساباته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد ادرى بالضغوط اللي عليه. بلاش نكون احنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه.

واختتم: في الآخر كل واحد ورأيه. كل واحد يحب ويكره اللي هو عايزه. لو حبيت صلاح أو كرهته انت حر، البوست ده مش حيغير حاجة. ودي صورتي مع فخر العرب، محمد صلاح.

فيديو محمد صلاح عن فلسطين

وكان محمد صلاح قد خرج عن صمته بنشر مقطع فيديو له داعمًا القضية الفلسطينية بعدما وجه العديد من الانتقادات والهجوم عليه من قبل جمهوره ومتابعيه

ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الاوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

وتابع: يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أوصراها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية.

واختتم: أمس شاهدنا مشاهد مروعة بالمستشفى يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء والإنسانية يجب أن تسود