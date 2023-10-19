تضامنًا مع أهالي فلسطين.. وزارة الثقافة التونسية تلغي الدورة الـ 34 من مهرجان قرطاج السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت وزارة الثقافة التونسية إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج السينمائي، الذي كان من المقرر أن ينطلق بعد أيام قليلة في العاصمة التونسية، وذلك نظرًا للأحداث التي يمر بها الوطن العربي بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد القصف العنيف الذي ضربه الكيان الصهيوني والتي أدي إلي مجزرة مستشفى المعمداني بغزة ووفاة عدد هائل من الأطفال والنساء وكبار السن بالإضافة للأطقم الطبية..

وقد جاء نص البيان التي أًصدرته إدارة مهرجان قرطاج السينمائي كالتالي: "تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارًا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".



كانت الهيئة المديرة للدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية اختارت المنتجة التونسية درة بوشوشة، رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، وكانت قد وتولت بوشوشة إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات سنة 2008، 2010 و2014 حين منحت المهرجان أبعادًا جديدة، كما أسست ورشة تكميل لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة.



الجدير بالذكر أن تم تأجيل الفعاليات والأنشطة والحفلات والمهرجانات داخل مصر تضامنًا مع أهالي فلسطين الشقيقة، منها مهرجان الجونة حيث قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان أيضًا، وكذلك الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.