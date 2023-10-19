نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الفنانين السوريين تعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت نقابة الفنانين بالجمهورية السورية تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل الحرب التي شنت على دولة فلسطين الشقيقة، وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، وذلك عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقد جاء نص البيان التي أًصدرته نقابة الفنانين كالتالي:"الفنانون في الجمهورية العربية السورية يقبلون جباه أبطال مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي لشجاعتهم ولتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين، ويتقدمون بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن الأغلى فلسطين العربية".



وأضافت: "ويؤكد الفنانون على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني البطل الذي أعاد للجميع الثقة بأن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا طال الأمد أو قصر وإن إسرائيل الصهيونيه وبعد الضربات التي تلقتها من المقاومة تدفع ثمن أخطائها ووحشيتها وتدفع ثمن ازدرائها للحق الفلسطيني وثمن المجازر التي ترتكبها وآخرها المجزرة الوحشية بحق مئات الأبرياء في مستشفى المعمداني بقطاع غزة التي تعبر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل وتعتبر انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي ولأبسط قيم الإنسانية".



وأردفت:" لقد استطاع أبطال طوفان الأقصى أن يُسقطوا خُرافة أرادت إسرائيل زرعها في أذهان بعض الأنظمة والشعوب بأن جيشها لا يقهر وأن لا سبيل للتعامل معها إلا من خلال اتفاقيات وفقا لشروطها المذلة، بينما تمكنت المقاومة من إعادة الأمل للنفوس وإزالة اليأس من القلوب وكسرت معادلة القوة والرعب وغيرتها، وكشفت حقيقة جيش الكيان المهزوم وحقيقة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق لتشكل معركة طوفان الأقصى حدثًا مفصليًا وتطورًا نوعيًا في استراتيجية المقاومة الفلسطينية عندما نقلت المعركة إلى داخل الكيان الغاصب وأعادت كتابة تاريخ المقاومة الفلسطينية بأحرف من نور".



واختتم البيان:"لتحية والتقدير لأبطال طوفان الأقصى والفخر والاعتزاز ببطولاتهم وخالص العزاء والمواساة للشهداء من عسكريين ومدنيين.. نقابة الفنانين.. في الجمهورية العربية السورية".